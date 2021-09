Een doos handschoenen en 8 incontinentiematjes per patiënt per dag: het ziekenhuis gaat zijn afvalberg te lijf

Rotterdam

De dubbele deuren op de Rotterdamse intensive care zwaaien open. Op het bed ligt geen patiënt, maar een enorme berg spullen: 12 meter plastic slang, 108 handschoenen, 57 kompressen, 24 spuiten, 16 isolatiejassen, 8 incontinentiematjes, een doos mondkapjes, 3 rollen tape en nog veel meer. Alles is hermetisch afgesloten in plastic en papieren verpakkingen. Rondom het bed liggen zeven grote, blauwe vuilniszakken op de grond. Het is al het materiaal dat dagelijks nodig is om één ic-patiënt te verzorgen, uitgestald in een van de vijftig kamers van de ic-afdeling.

Ziekenhuisapotheker en projectleider duurzaamheid Nicole Hunfeld kijkt hoofdschuddend naar de berg spullen. ‘Tijdens de coronagolven stonden de afvalbakken voor bescher..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .