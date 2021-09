Stichting wil anti-rookbeleid via de rechter afdwingen: ‘Dit schiet niet op’

Het kabinet zou door de rechter moeten worden gedwongen om de afspraken over het ontmoedigen van het roken als een ‘inspanningsverplichting’ te zien. Dat vindt de Stichting Rookpreventie Jeugd. Volgens voorzitter Wanda de Kanter is zo’n rechtsgang nodig, ‘want wat politiek Den Haag doet, schiet niet op’.

Amsterdam

Nu onzeker is of de extra accijnsverhoging op sigaretten en shag volgend jaar wordt doorgezet, raakt de kabinetsambitie om in 2040 tot een rookvrije generatie te komen verder uit zicht. Longarts De Kanter wil maatregelen bij de bestuursrechter afdwingen, zoals een wet die de tabaksverkoop verbiedt aan iedereen die na 2020 is geboren.

Ze verwijst daarbij naar wat Urgenda bij de rechter heeft bereikt over het nakomen van de klimaatafspraken. Eerder mislukte een poging van aniti-rookorganisaties om bij de strafrechter de tabaksindustrie aan te pakken.

De Kanter spreekt van ‘een juridisch moeilijke, maar waarschijnlijk noodzakelijke weg’ om de doelen van het Preventieakkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Christe..

