Jeroen van den Hoven: ‘Het is noodzakelijk om de angst voor de coronapas te doorgronden’

Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs in de horeca en cultuursector verplicht. De eerste opiniepeilingen wijzen uit dat een meerderheid van de Nederlanders de dinsdag op de persconferentie aangekondigde maatregel steunt. Op sociale media daarentegen raakt men niet uitgepraat over de ‘QR-code’ die ons leven ingrijpend zal veranderen, weigeren horeca-eigenaars de maatregel uit te voeren en vallen kranten met koppen als ‘Slaat de QR-code een kloof in onze samenleving?’ met een doffe klap op de mat.

In de coronapas komen het wantrouwen van een deel van de bevolking tegenover het coronabeleid en een breder levende scepsis ten opzichte van technologische toepassingen samen in een explosieve cocktail, stelt hoogleraar technologie en eth..

