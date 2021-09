Coronapas geeft net dat duwtje

Het lijkt te werken: met de invoering van de coronapas in zicht is het drukker op de priklocaties en bij de afsprakenlijn van de GGD. Al zijn voor studenten in Amsterdam timing en gemak doorslaggevender.

Studenten in de rij bij de vaccinatielocatie in het Science Park in Amsterdam. Voor sommigen is de invoering van de coronapas reden om toch een prik te halen.

Amsterdam

Was er geen coronapas in aantocht geweest, dan had student Lukasz (19) deze middag niet in de rij gestaan voor een prik bij een pop-upvaccinatielocatie van de GGD Amsterdam. Op het Amsterdam Science Park, in een zaal van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam, organiseert de gezondheidsdienst een vrije inloop voor wie gevaccineerd wil worden.

Dat de invoering van de coronapas niet-gevaccineerden als Lukasz over de streep trekt, is precies de hoop van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Maar zou het meteen stormlopen op de vaccinatielocaties, met deze aangekondigde beperking voor niet-gevaccineerden?

Aanmerkelijk drukker is het deze week al bij de landelijke afsprakenlijn van de GGD. Ook sommige GGD’en zien lokaal meer ..

