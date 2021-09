Meeste mensen merken weinig van meevallend herstel ondanks lastenverlichtingen

Exterieur van de Grote Kerk in aanloop naar Prinsjesdag. Ook dit jaar wordt Prinsjesdag vanwege de coronaregels geen uitbundige dag, zoals eerdere jaren wel het geval was.Â

Den Haag

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat nu voor 2022 uit van een economische groei van 3,5 procent, na een geraamde groei van 3,9 procent in 2021. Bij de vorige raming van nog geen maand geleden ging het planbureau nog uit van groeicijfers van respectievelijk 3,8 en 3,2 procent voor 2021 en 2022.

In het voorwoord van de Miljoenennota die het demissionaire kabinet volgende week presenteert, merkt minister Wopke Hoekstra (Financiën) op dat de Nederlandse economie er ‘opvallend goed’ voor staat. ‘Dat hebben we in de eerste plaats te danken aan de enorme veerkracht van ondernemers en van de samenleving als geheel.’

Ook de steunpakketten waarmee het kabinet de afgelopen anderhalf jaar bedrijven en banen probeerde te redden, hebben volgens Ho..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .