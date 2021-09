Doden en gewonde bij steekincident Almelo, politie houdt verdachte aan

Bij het steekincident vrijdag in het Overijsselse Almelo zijn twee mensen om het leven gekomen. Een derde slachtoffer raakte gewond. De politie heeft een verdachte aangehouden, die eveneens gewond is geraakt. De steekpartij vond plaats aan de M. Th. Steynstraat.

Eerder vrijdagochtend riep de politie mensen op niet naar die locatie te komen. De politie meldde ‘met veel collega’s’ bij een steekincident te zijn in die straat, en vanwege het incident te hebben geschoten. ‘De situatie is daar op dit moment nog niet veilig. Kom dus niet naar deze locatie’, schreef de politie op Twitter. Korte tijd later liet de politie weten dat een arrestatieteam een persoon had aangehouden. Met die arrestatie kwam de situatie volgens de politie onder controle. <

