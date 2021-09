´Goede mobiliteit schraagt de economie´: Hoe begrijpelijk is de tekst van de troonrede?

‘Leden van de Staten-Generaal.’ Zo begint Koning Willem-Alexander dinsdag, op Prinsjesdag, de troonrede, waarin hij de plannen van de regering uit de doeken doet. Elk jaar laait de discussie over de begrijpelijkheid van de troonrede op. ‘Zinnen en woorden in de troonrede worden steeds korter, maar dat maakt de troonrede niet per se begrijpelijker.’