OM onderzoekt scholen Gomarus wegens discriminatie om geaardheid

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de Gomarus Scholengemeenschap, met vestigingen in Gorinchem en Zaltbommel, omdat leerlingen er gediscrimineerd zouden worden wegens hun seksuele geaardheid. De Inspectie van het Onderwijs had aangifte gedaan.

Volgens een woordvoerder van de Inspectie had de scholengroep vastgelegd dat scholen in gesprek zouden gaan met ouders van leerlingen die een homoseksuele relatie hebben. Dit geldt niet voor leerlingen met een heteroseksuele relatie. Een OM-woordvoerder laat weten dat er genoeg aanleiding is voor strafrechtelijk onderzoek.

De Inspectie concludeert dat niet alle leerlingen zich veilig voelen op de scholen. Hier moet het schoolbestuur wat aan doen. In 2022 onderzoekt de Inspectie hoe ver het bestuur daarmee is.

Zorgwekkende bevindingen

Demissionair minister Arie Slob schrijft in een reactie aan de Tweede Kamer de bevindingen "ernstig en zorgwekkend" te vinden. "Er zal op meerdere punten een forse inspanning van het bestuur en de leraren moeten volgen."

Slob heeft met een aantal van de getroffen leerlingen gesproken, en is "geraakt" door hun ervaringen. Hij schrijft dat het onderzoek niet kan goedmaken wat hen is overkomen, maar dat het wel kan voorkomen dat leerlingen in de toekomst iets vergelijkbaars meemaken. Hij waarschuwt andere scholen dat wordt ingegrepen als de "gelijkwaardigheid, vrijheid en (sociale) veiligheid" van leerlingen niet voldoende worden gerespecteerd.

De reformatorische school kwam eerder in het nieuws omdat leerlingen gedwongen werden uit de kast te komen tegenover hun ouders, ook als ze hiervoor nog niet klaar waren. Dat was aanleiding voor de Inspectie om onderzoek te doen. De scholengemeenschap wilde publicatie van het inspectierapport blokkeren bij de rechter, maar die ging daar niet in mee.