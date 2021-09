Meer Nederlanders naar hun werk, drukste week in verkeer sinds begin pandemie

werkvloer

Werknemers brengen de lichte versoepeling van het thuiswerkadvies al enigszins in de praktijk. Per 25 september verandert het advies om thuis te werken in ‘thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is’. Het aantal Nederlanders dat weer naar het werk gaat neemt echter al een tijdje toe. De trend van het voorjaar lijkt ook na de zomervakantie door te zetten. Er keren meer personen terug naar de werkvloer dan een jaar geleden. Begin september was het nog wel 16 procent rustiger dan net voor de pandemie in januari en februari 2020, aldus mobiliteitsgegevens van Google.

In september 2020 werden werkplekken 21 procent minder bezocht. Hierna werd het nog even iets dr..

