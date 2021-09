‘Verschuif inkomenssteun boeren naar landschap’

Nederland moet boeren fors minder directe inkomenssteun gaan geven uit de Europese subsidiepot voor de landbouw. Het geld dat daarmee wordt vrijgespeeld is nodig om het stikstof- en klimaatprobleem in de Nederlandse landbouw effectief op te lossen.

Wageningen

Dit concluderen onderzoekers van Wageningen Universiteit donderdag in een advies aan het ministerie van Landbouw. Het is een gevoelige boodschap in boerenland, waar het door Brussel aanvullen van het inkomen heilig is.

In totaal is jaarlijks vanuit Europa een pot van bijna 800 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse boeren. Zo’n 90 procent is directe inkomenssteun, verdeeld op basis van het aantal hectaren grond. Het advies uit Wageningen is om vanaf 2023 ‘bij voorkeur 30 procent’ van deze directe inkomenssteun af te halen en te gebruiken voor duurzame landschapsontwikkeling.

De onderzoekers pleiten ervoor het extra geld uit te geven aan twee urgente kwesties. Ten eerste: een waterpeilverhoging op 80.000 hectare veenweide..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .