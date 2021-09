Utrecht zet ex-criminelen in om jongens bij te sturen

Utrecht wil de ontwrichtende drugscriminaliteit in de stad aanpakken door ‘credible messengers’ in te zetten: mensen die het criminele milieu uit eigen ervaring kennen. Mathijs Zwinkels is zo iemand. ‘Ik was vroeger geen lieverdje.’

Utrecht

Zo gaat het ongeveer. Mathijs Zwinkels (32) krijgt de naam van een jongere die is gezwicht voor de verleidingen van de criminaliteit, een jongere uit de zogenaamde TopX die de gemeente Utrecht hanteert, een lijst met veelal jonge plegers van soms heftige misdrijven. Veel inbrekers staan erop. En drugshandelaren.

Zwinkels gaat erop af. Hij legt contact, vertelt dat hij namens de gemeente komt en stelt voor een keer een stukje te lopen of ergens iets te drinken. Vanaf dat moment probeert hij vertrouwen te winnen, in de hoop dat hij zo’n jongere voorzichtig een duwtje in de goede richting kan geven.

Wat helpt, is dat hij hun milieu kent. ‘Ik was vroeger geen lieverdje’, zegt hij, zonder op de details in te gaan. ‘Thuis ging het niet be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .