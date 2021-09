‘Ook voor het klimaat is zoiets als een OMT nodig’

PerspectieF, de jongerenpartij van de ChristenUnie, presenteerde donderdag samen met Urgenda en elf andere jongerenorganisaties de Klimaatmissie. De ambitie is om in tien jaar tijd terug te gaan naar 0 procent CO 2 -uitstoot, zegt PerspectieF-bestuurslid Tim Kuijsten.

Amsterdam

U wilt een Klimaatmissie instellen. Wat is dat?

‘Een crisisinstituut met wetenschappers en klimaat- en transitie-experts. Wij willen dat zo’n instelling werkt in opdracht van de overheid en een flink investeringsbudget heeft voor kansrijke duurzame projecten. Ook moeten ze frequent crisisadviezen geven aan de overheid, zodat we op koers blijven als het gaat om verduurzaming. Het is een soort OMT, maar dan voor het klimaat. Het doel is om in tien jaar tijd terug te gaan naar 0 procent CO 2 -uitstoot. En dat kan: de kennis en techniek zijn er en heel veel bedrijven willen dit ook.’

Waarom gebeurt het dan nog niet?

‘Als je snel wilt veranderen, gaat dat niet vanzelf. Er zijn grote investeringen nodig en de overheid moet dit aanjag..

