Afghaanse vluchteling in Harskamp: Ik wil graag mijn werk als arts weer oppakken

In Kabul lieten ze alles achter om halsoverkop te worden geëvacueerd. Drie weken na hun aankomst in de noodopvang in Harskamp zijn Ahmad en Zahra gemotiveerd om een nieuw bestaan op te bouwen. ‘We willen graag ons werk als arts oppakken.’

De Afghaanse vluchtelingen Ahmad en Zahra verblijven sinds drie weken in het Gelderse dorp Harskamp. 'We stimuleren elkaar om Nederlands te leren', zegt Zahra.

Harskamp

Bij de ingang van de legerplaats in Harskamp, waar de noodopvang is gevestigd, is het deze dinsdagmiddag druk. Tientallen Afghaanse evacués, onder wie gezinnen met jonge kinderen, lopen het terrein af om een wandeling te maken of een boodschap te doen. Ook Ahmad (27) en Zahra (28) passeren de slagboom. Op een rustige plek buiten de noodopvang doen ze in het Engels hun verhaal.

In december 2020 trouwden de twee in Kabul. Ze woonden sindsdien bij Ahmads familie. ‘Ik moet als oudste zoon verantwoordelijkheid nemen voor mijn ouders, emotioneel, fysiek en financieel. Dat is onze traditie. Veel Afghanen in Nederland sturen daarom geld naar familie in Afghanistan.’

