Minister Kaag stapt op na moties van afkeuring over aanpak Afghanistan-crisis, Bijleveld blijft zitten

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken stapt op. Dat heeft ze donderdagavond bekendgemaakt nadat de Kamer een motie van afkeuring had aangenomen over haar aanpak van de evacuatie-operatie in Afghanistan. Minister Bijleveld, tegen wie ook een motie van afkeuring werd aangenomen en die de afgelopen maanden verreweg de meeste kritiek kreeg uit de Kamer, blijft zitten.