Politie arresteert demonstranten

De politie in Den Haag heeft veertien leden van de actiegroep Extinction Rebellion aangehouden. Ze deden mee aan een protestactie bij het ministerie van Economische Zaken, waar ze een personeelsingang blokkeerden met zandzakken. De actie was van tevoren niet aangekondigd bij de gemeente, maar de betogers kregen toestemming om tot 14.00 uur te blijven. Toen ze vervolgens weigerden te vertrekken, greep de politie in.

De activisten eisten dat het ministerie direct stopt met de financiële ondersteuning van de fossiele industrie. ‘Ook Den Haag zelf verdwijnt onder water als dit zo doorgaat’, aldus de actiegroep. De zandzakken bij de personeelsingang verwezen naar de overstromingen in Limburg deze zomer. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .