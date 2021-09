Bewijs stapelt zich op: Uitstoot van ultrafijnstof is schadelijk voor gezondheid en moet snel omlaag

Amsterdam

Ultrafijnstof bestaat uit deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer die via de bloedbaan diep kunnen doordringen in het menselijk lichaam. Ze komen onder meer vrij bij verbrandingsprocessen in de industrie, de luchtvaart en het verkeer.

Kennis over schadelijke gevolgen is dungezaaid, normen voor maximale concentraties ontbreken. De Gezondheidsraad heeft nu in kaart gebracht wat er wél bekend is over de gezondheidseffecten en adviseert de overheid op basis daarvan tot actie over te gaan. De conclusie: het bewijs dat ultrafijnstof onder meer de risico’s op hart-, vaat- en longziekten vergroot, is nu sterk genoeg.

Er ligt te weinig onderzoek om conclusies te trekken over hoeveelheden doden of verloren levensjaren door ultrafijnstof in Nede..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .