In Bunschoten wil 90 procent van de inwoners begraven worden; gemeente zoekt meer ruimte

Is er in Bunschoten een tekort aan begraafplaatsen?

‘Nee, er is geen probleem, dat willen we juist voor zijn. We hebben op termijn meer begraafruimte nodig. Als we in het huidige tempo doorgaan zonder maatregelen te treffen zoals het ruimen van graven of extra graven maken, is de oude, gemeentelijke begraafplaats Memento Mori in 2026 vol en begraafplaats De Akker, die in 2007 is geopend, in 2032. Op Memento Mori waar sinds 1913 wordt begraven, hebben we graven geruimd waarvan de grafrechten zijn verlopen. Deze graven worden opnieuw uitgegeven. Op De Akker is nog niet geruimd. Algemene graven moeten twintig jaar oud zijn voor ze geruimd kunnen worden. Als mensen een particulier graf huren, doen ze dat voor dertig of zestig jaar.’

