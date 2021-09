De zorg experimenteert met Virtual Reality: pijnbestrijding en revalidatie in een virtuele wereld

Revalidatiecentrum in Heliomare. Introductie Virtual Reality in de revalidatie/zorg. Patient Frans van Vliet wordt begeleid door ergotherapeute Katja Berkhout met Ipad en VT bril in haar handen samen met revalidatiearts René de Lijster.Â

Wijk aan Zee

In zijn beleving bevindt Frans van Vliet (55) zich in een ruim appartement met zicht op een zonnig Alpenlandschap. Ineens vliegen er van verschillende kanten grote blokken op hem af die hij met zijn linkerarm kapot begint te slaan. In werkelijkheid bevindt hij zich in een duinlandschap. Of specifieker: in revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee.

De anderen in de kamer zien toe hoe een man met een grote skibril op onder begeleiding van ergotherapeut Katja Berkhout in schijnbaar willekeurige richtingen begint te meppen.

De bril bevat twaalf oefeningen in de vorm van eenvoudige spelletjes. Naast het boksspel, is er de optie om zwaard te vechten of pijl en boog te schieten. ‘Op basis van de oefening waarbij de patiënt de meest..

