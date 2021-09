‘Mondkapjes helpen niet tegen aerosolen. Daarvoor heb je FFP2-maskers nodig.’

Charifa Zemouri deed jarenlang onderzoek naar de verspreiding van ziekten via aerosolen, zeer kleine waterdruppeltjes. Midden in de coronapandemie trok ze daarmee de aandacht van DENK. Sinds een jaar adviseert ze die partij over de aanpak van de crisis. Op de radio bij BNR en op sociale media ontpopte ze zich tot een criticaster van het kabinet én het OMT.

‘Een nieuwe lockdown.’ Dat gaan we komende maanden krijgen, denkt Charifa Zemouri. Het aantal besmettingen ligt nog altijd hoog en over een week schaft het kabinet de anderhalvemetermaatregel af. ‘Dit is niet het goede moment om maatregelen los te laten. Het zal heel hard verkeerd gaan. Een kat in het nauw grijpt naar bekende maatregelen: “sorry, nieuwe lockdown!”’

Zemouri promoveerde vorig jaar op onderzoek naar aerosolen, de wolkjes van piepkleine druppeltjes die een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. En ze is adviseur van DENK. Haar invloed op de corona-standpunten die partij is sindsdien groot.

In oktober 2020 sprak DENK zich op haar advies uit tegen vaccinatieplicht. En ze schreef een motie met h..

