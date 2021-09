Kabinet wil stimulans om minder vlees te eten positief brengen

Den Haag

De staatssecretaris werd dinsdag door de Tweede Kamer op het matje geroepen om uit te leggen waarom het eet-minder-vleesadvies uit de klimaatcampagne is geschrapt, zoals de Volkskrant vorige week meldde. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schrapte in 2019 het advies uit de campagne ‘Iedereen doet wat’ die burgers ertoe moet bewegen meer klimaatbewust te leven, omdat dit ‘politiek gevoelig’ zou liggen. Dat gebeurde in ruggespraak met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

In reacties op vragen van Kamerlid Christine Teunissen (PvdD) zei Yesilgöz-Zegerius dat de vleesconsumptie in 2019 een ‘gevoelig punt’ was in het maatschappelijke debat omtrent de klimaatcrisis. ‘In die periode stond..

