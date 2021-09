Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid luidt noodklok: ‘Kosten zorg op den duur onhoudbaar’

Den Haag

101 miljard euro. Dat bedrag gaf Nederland in 2019 uit aan de totale kosten van de zorg: van ziekenhuis tot ouderenzorg. Omgerekend komt dat neer op 6000 euro aan zorgkosten per Nederlander, becijferde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Als we niets doen om die kosten te beteugelen, zullen die in 2060 verdrievoudigen naar zo’n 16.000 euro per persoon per jaar’, zegt senior-onderzoeker Gijsbert Werner van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). ‘Dat is in totaal meer dan 300 miljard euro en dat is niet meer op te brengen via de economische groei van ons land.’ In een vandaag verschenen duimendik adviesrapport over de vraag hoe de gezondheidszorg ‘houdbaar’ blijft op langere termijn, advise..

