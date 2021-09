‘Geen taboes meer op stappen die ziekten voorkomen, zoals rookbeleid, rijsnelheid en suikertaks’

Als Nederland niet uitkijkt, gaat alle welvaartsgroei in 2060 op aan de zorg, waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vandaag. Zet in op preventie met bijvoorbeeld een suikertaks en betrek burgers in nadenken over ‘houdbare zorg’, adviseren WRR-raadslid Marianne de Visser en senior-onderzoeker Gijsbert Werner.

Den Haag

Onze gezondheid is ons lief. Onderzoeksbureau GFK noteerde in 2017 dat gezondheid voor veruit de meeste Nederlanders de belangrijkste voorwaarde voor een goed leven is. Intussen piept en kraakt het zorgstelsel dat daarvoor moet zorgen, al jaren in zijn voegen. De kosten rijzen de pan uit en dat zal stevig doorgaan, blijkt uit berekeningen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) liet doen. ‘Het wordt onhoudbaar’, concludeert raadslid en emeritus hoogleraar neuromusculaire ziekten Marianne de Visser. In de periode van nu tot 2060 kan de economische welvaartsgroei de kosten niet langer bijbenen, is de verwachting.

Maar het is niet alleen het financiële plaatje dat dan ontspoort. Ook de beschikbaarheid van v..

