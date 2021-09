Eerst dweilen, dan de kraan dicht - dat is het doel van World Cleanup Day

Amsterdam

In 180 landen gaan zaterdag, tijdens World Cleanup Day, mensen de straat of het strand op om zwerfafval op te ruimen. Doel van deze grote schoonmaak is mensen de ogen openen voor al het zwerfafval dat op straat en in de natuur ligt, zegt Jeroen Dagevos van de Plastic Soup Foundation, de organisator van de World Cleanup Day in Nederland. ‘Pas als je het opruimt, zie je echt hoeveel het is.’

Vorig jaar deden 40.000 Nederlanders mee aan de World Cleanup Day in 2500 verschillende schoonmaakacties. Dagevos verwacht dit jaar nog iets meer Nederlandse deelnemers, maar dat is nog even afwachten. ‘Veel mensen melden zich pas op het laatste moment aan.’

De Plastic Soup Foundation vindt dat het zwerfafvalprobleem vooral bij de bron moet word..

