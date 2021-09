Adviesrapport over toekomst jeugdbescherming: ‘Verstevig positie kind en ouder bij uithuisplaatsing’

Den Haag

Dit stelt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een dinsdag gepubliceerd advies over de toekomst van de jeugdbescherming. De overheid had het gezaghebbende adviesorgaan hierom gevraagd. De jeugdbescherming moet beter gaan luisteren naar de kwetsbare kinderen en hun ouders voor wie ze zorg draagt, zegt de Raad.

De jeugdbescherming ligt al enige tijd onder vuur. Kwetsbare kinderen krijgen vaak niet de hulp die zij nodig hebben. Veel ouders klagen bovendien dat kinderrechters hun kinderen onterecht uit huis plaatsen, op basis van ondeugdelijke jeugdbeschermingsrapporten. Ouders die zo’n beslissing aanvechten, delven vaak het onderspit.

Zo’n tienduizend kinderen per jaar hebben te ma..

