Op Urk gaan beelden rond van jongeren die zaterdagavond in ‘nazi-kleding’ een jongeman in een boevenpak met een Jodenster ‘onder vuur’ nemen. De gemeente Urk onderzoekt met de politie en het Openbaar Ministerie of het tafereel strafbaar is.

Urk

Op een van de foto’s staan acht jongeren, met zwarte regenlaarzen tot de knieën, op een industrieterrein. Twee poseren in een lange zwarte jas, drie jongens hebben een zwart snorretje op hun gezicht gemaakt. Op een andere foto richt een van de jongeren, in kledij die doet denken aan een nazi-uniform, zijn geweer op het achterhoofd van een jongeman in een zwart-wit gestreept gevangenispak met een Jodenster op de borst. Dagblad de Stentor meldt dat de beelden massaal gedeeld zijn via sociale media. Een bewakingscamera in het centrum van Urk heeft bovendien vastgelegd dat een van de jongeren de Hitlergroet brengt. Volgens de eigenaar van de bewakingscamera bezochten de jongeren, na een feestje op het in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .