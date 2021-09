Kassel

Kern is in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg actief als predikant en bestuurder binnen de EKD, de protestantse kerk in Duitsland. Het Gnadauer Verband (1888 opgericht, gevestigd in Kassel) is een koepel voor de circa 300.000 piëtistische gelovigen binnen de grote Duitse evangelisch-lutherse kerk; de EKD omvat bijna twintig miljoen Duitsers. De vereniging zelf omvat 34 regionale gemeenschappen en dertien opvangtehuizen en elf theologische opleidingscentra. Kerns voorganger Michael Diener moest eind 2020 wijken, omdat hij voor huwelijksbevestiging en avondmaalsdeelname van mensen met een homoseksuele relatie was. <

