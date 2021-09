Frustratie om woningnood groeit

Goed, er zitten gaten in de muur, de fundering begint te rotten, de voorpui staat scheef en de bruine verf aan de buitenkant bladdert af waar je bijstaat, toch wil Yvonne van Vugt niet klagen over haar houten huisje op een vakantiepark in Oostvoorne. Ook over de krappe afmetingen van het chalet, dat net genoeg ruimte biedt aan haarzelf, haar plantenverzameling en haar terrarium met gifkikkers en langstaarthagedissen, zul je van haar geen kwaad woord horen.

Yvonne van Vugt woont in een huisje op een vakantiepark in Oostvoorne. In Rotterdam kon zij geen woning vinden.

Oostvoorne

De 23-jarige docent natuur- en scheikunde is al lang blij dat ze een dak boven haar hoofd heeft, sinds het begin deze zomer uit ging met haar vriend, ze hun gezamenlijke huurwoning in Rotterdam moest verlaten en ze nergens in de stad iets betaalbaars kon vinden. Op warme dagen zoals die van vorige week is het hier op het vakantiepark zelfs aangenaam wonen, zegt Van Vugt. Hangmatje in de tuin, zwemwater op loopafstand: ‘Net vakantie.’

Dat straks de winter voor de deur staat en dat het maar de vraag is of haar kansen op de Rotterdamse woningmarkt ooit zullen verbeteren, daar denkt ze liever niet over na. Doet ze dat wel, dan vindt ze het lastig haar optimisme te bewaren. ‘Ik ben een volwassen vrouw met een universitaire opleiding...

