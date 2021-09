Hoe gaat het met de mentale gesteldheid van jongeren? ‘Ze praten zichzelf moeilijk uit de put’

Het aantal depressie- en angstklachten onder jongeren is verdubbeld ten opzichte van vóór de coronapandemie. Toch zijn jongerenonderzoekers hoopvol: ‘We verwachten dat de meeste jongeren over twee jaar geen last meer zullen hebben van de crisis.’

Utrecht

Jongeren hebben tijdens de coronapandemie niet alleen leerachterstanden opgedaan, maar ook een ‘leefachterstand’. Dat schrijven jongerenonderzoekers Huub Nelis en Yvonne van Sark in de herziene editie van hun boek Motivatie binnenstebuiten, dat 20 september uitkomt. In een extra hoofdstuk beschrijven de auteurs hoe de coronacrisis de mentale gezondheid van jongeren onder druk heeft gezet.

Vorige week bleek uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat zo’n 2,3 miljoen Nederlanders van 12 jaar of ouder in het afgelopen halfjaar psychisch ongezond waren. Sinds 2001 was dat aantal niet zo hoog. Vooral jongvolwassenen blijken last te hebben van een verslechterde psychische gezondheid.

Dat is niet gek, st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .