Geen 1,5 meter vanaf 25 september, wel vaker coronatoegangsbewijs

De regel dat mensen onderling 1,5 meter afstand moeten bewaren, komt per 25 september te vervallen. Vanaf diezelfde datum is voor iedereen van 13 jaar en ouder wel een coronatoegangsbewijs verplicht bij een bezoek aan bijvoorbeeld een café, een concertzaal of theater.

Premier Mark Rutte komt aan voor het catshuisberaad over de coronamaatregelen in aanloop naar de persconferentie. Er wordt gekeken naar mogelijke versoepelingen en het loslaten van de anderhalvemetersamenleving.Â

Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Het demissionaire kabinet had eerder al aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs, dat aantoont dat iemand gevaccineerd is of negatief getest op het coronavirus, mogelijk breder zou worden toegepast. In het Catshuis is daar zondag verder over gesproken. Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge lichten de besluiten dinsdagavond toe tijdens een persconferentie.

Met het schrappen van de verplichte 1,5 meter afstand vervalt de basis van veel beperkingen die sinds maart vorig jaar het openbare leven beheersen. Wel blijft het devies van het demissionaire kabinet: geef elkaar de ruimte. Hoe deze grote versoepeling in de praktijk gaat uitpakken, is voor heel veel sectoren nog niet helemaal duidelijk. Maandag en dinsdag moeten daarover nog veel knopen worden doorgehakt. Met name voor evenementen staan nog veel vragen open.

Voor nachtclubs zullen Rutte en De Jonge volgens ingewijden nog geen goed nieuws hebben. Horecagelegenheden moeten tussen middernacht en 6.00 uur ‘s ochtends de deuren gesloten houden, en dat blijft zo.

Verder blijft in het openbaar vervoer een mondkapje voorlopig nog verplicht. Ook blijft het advies om indien mogelijk thuis te werken nog gelden. De basismaatregelen tegen het coronavirus, zoals vaak de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten, blijven ook nog van kracht.