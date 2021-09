Tienduizenden doen mee aan Unmute Us-protest tegen coronamaatregelen

Tienduizenden mensen hebben zaterdag deelgenomen aan Unmute Us-protesten, die in tien steden plaatsvonden. De betogers eisten de onmiddellijke openstelling van Nederlandse evenementen en festivals.

In negen steden gingen mensen de straat op namens de evenementensector uit protest tegen de huidige coronamaatregelen.

Amsterdam

De protestacties hadden op veel plekken en momenten iets weg van een groot feest. Tijdens de protestmarsen die werden gelopen, was er muziek, en er werd gedanst en gedronken. In onder meer Utrecht en Groningen waren er niet alleen duizenden deelnemers, maar ook duizenden toeschouwers. In Groningen reden 25 wagens mee tijdens de mars vanaf waar muziek werd gespeeld. Ook zwaaiden mensen met borden met teksten als ‘Minder grappen meer House’ en ‘Dit beleid klopt voor geen 1,5 meter’.

De organisatie stelt dat er in totaal meer dan 150.000 mensen meededen, onder wie 80.000 in Amsterdam. Verschillende gemeenten meldden echter lagere aantallen. Zo stelt de gemeente Amsterdam dat het protest 35.000 deelnemers trok.

