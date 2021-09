Coronavaccin werkt ook bij auto-immuunziekte, blijkt uit grote landelijke studie

Een bewoner uit een Haagse wijk laat zich vaccineren in een gezondheidscentrum.

Amsterdam

Dit blijkt uit een grote landelijke studie onder leiding van onderzoekers van het Amsterdam UMC en bloedbank Sanquin, waarvan zaterdag de eerste resultaten bekendgemaakt zijn.

Het is wereldwijd het eerste onderzoek dat duidelijkheid geeft over die grote groep patiënten. Immunoloog en onderzoeksleider Taco Kuijpers noemt de resultaten ‘boven verwachting’. De bevindingen zijn gedeeld met minister Hugo de Jonge, die deze week moet besluiten welke patiënten in aanmerking komen voor een derde coronaprik. Kuijpers verwacht dat slechts een klein deel van alle patiënten met een auto-immuunziekte zal worden uitgenodigd.

vogelvrij

De onderzoeksresultaten zijn alleen al in Nederland van belang voor honderdduizenden..

