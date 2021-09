Oranje houdt niet van ‘den Pruus’, maar trouwde er toch veelvuldig mee

Koning Willem-Alexander is niet alleen Koning der Nederlanden en Prins van Oranje-Nassau. Hij is ook Jonkheer van Amsberg, Graaf van Katzenelnbogen en Baron van Beilstein. Het zijn slapende titels, waaraan geen rechten of plichten verbonden zijn. De koning heeft meer van zulke titels. Hij is heer, vrijheer of markies van enkele tientallen plaatsen en streken in Nederland. Het bijzondere van Amsberg, Beilstein en Katzenelnbogen is dat ze in Duitsland liggen. De titels illustreren de nauwe band die er sinds eeuwen tussen Oranje en Duitsland bestaat. Zo werd het graafschap Katzenelnbogen, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, meer dan vijf eeuwen geleden verworven door een grootvader van Willem van Oranje.

Als het gaat over de banden tussen..

