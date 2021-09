Nederlandse prolifeorganisaties: ‘Wet Texas zet stop op doorgebroken dam’

De strenge abortuswet in de Amerikaanse staat Texas roept hevige reacties op. Prolifeorganisaties in Nederland zien de wet als steun in de rug. ‘Maar er is meer nodig.’

Een mars van stichting Schreeuw om Leven in 2019.

Hilversum

Als ‘prolifer’ heeft Chris Develing, woordvoerder van stichting Schreeuw om Leven, eigenlijk moeite met een abortusgrens op het moment dat er een hartslag is. ‘Wij vinden het leven vanaf de conceptie beschermwaardig.’ Toch vindt hij de nieuwe wet in Texas, die abortus vanaf zes weken onmogelijk maakt, een grote stap voorwaarts. ‘Je kunt het natuurlijk hebben over de ingewikkelde gevallen, maar de meeste abortussen vinden plaats op grond van sociaal-economische redenen. Deze wet zet een stop op een doorgebroken dam.’

Schreeuw om Leven is een van de organisatoren van de jaarlijkse Week van het Leven, samen met onder meer NPV Zorg, de SGP en de ChristenUnie. Hoewel Amerika ver weg is, kan wetgeving in Texas hier invloed hebben, denk..

