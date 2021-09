Texaanse ‘hartslagwet’ geeft domino-effect

De nieuwe antiabortuswet in de Amerikaanse staat Texas zorgt voor een domino-effect: zeven staten willen de regels kopiëren. Intussen is de controverse niet uit de lucht. Texas moet de wet voor de federale rechtbank verdedigen.

Austin

Zeven Amerikaanse staten willen de Texaanse antiabortuswet kopiëren en opnemen in hun eigen wetgeving. De ‘hartslagwet’ is omstreden vanwege de beloning van 10.000 dollar die wordt uitgeloofd aan de tipgever als er iemand die een abortus heeft uitgevoerd, gefaciliteerd of heeft geadviseerd, wordt veroordeeld. De achterdocht tussen burgers wordt verder aangewakkerd doordat prolifeorganisaties kliklijnen opzetten.

Wat houdt de hartslagwet in?

Het is verboden een abortus uit te voeren als de hartslag van een foetus waarneembaar is. Dit is rond de zesde week van de zwangerschap. Er is één uitzondering: als het leven van de vrouw in gevaar is. Abortus na verkrachting of incest is dus ook verboden.

Is de wet definitief?

Nee, het ..

