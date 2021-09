Het gevoel van 9/11: ongeloof en verwarring. ‘Verbazend hoe makkelijk we Amerika steunden’

Jeltje van Nieuwenhoven - beeld Phil Nijhuis

Jeltje van Nieuwenhoven, voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA, was van 1998 tot 2002 voorzitter van de Tweede Kamer

‘Op 11 september 2001 zat ik de Kamer voor. Het was vragenuur op die dinsdagmiddag toen iemand de Kamer kwam binnenhollen en riep: ‘Er is een aanval op New York’. Ik heb toen meteen de vergadering geschorst. Iemand zei dat in de Rooksalon een televisie was, waar we zijn gaan kijken.

Er was op dat moment niet direct paniek, maar vooral een gevoel van: ‘Wat gebeurt hier, dit kan toch niet waar zijn?’ Later werd het pas een aanval op de westerse wereld genoemd, ik kan mij niet herinneren dat die woorden toen al werden gebruikt. We zagen he..