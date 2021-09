Cliëntenstop bij jeugdbescherming Brabant na vertrek van opgebrand personeel: ‘Ik snap het heel goed’

De Jeugdbescherming in Brabant voert noodgedwongen een cliëntenstop in. Er is te weinig gekwalificeerd personeel. Jeugdbeschermer Machteld van Rooij spreekt van een noodzakelijke beslissing, maar het schuurt wel: ‘De veiligheid van het kind staat onder druk.’

Den Bosch

Toen Machteld van Rooij (40) na haar vakantie terugkeerde op kantoor, hoorde ze dat vier collega’s zouden vertrekken. Nog diezelfde week dienden nummer vijf en zes zich aan. En zo gaat het eigenlijk al maanden: de een na de ander zwaait af. Ze zijn opgebrand, of stappen over naar een baan met een beter salaris en minder werkdruk. ‘Ik snap het heel goed’, zegt Van Rooij, ‘maar voor ons vak is het funest. Het voelt vreselijk dat we niet de mensen hebben om kinderen die bij ons worden aangemeld te helpen.’

Als jeugdbeschermer komt Van Rooij in actie op het moment dat de rechter bepaalt dat ouders zodanig tekortschieten in hun zorgtaak dat gedwongen hulpverlening nodig is. Een jeugdbeschermer ziet erop toe dat dit traject goed verloo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .