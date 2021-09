Hetzelfde werk, maar minder geld: Waarom de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog altijd bestaat

Amsterdam

Econoom Sophie van Gool (29) heeft een heldere missie: de zogenaamde ‘loonkloof’ tussen mannen en vrouwen dichten. Anno 2021 verdienen vrouwen voor het precies hetzelfde werk nog altijd minder dan hun mannelijke collega’s, schrijft ze in haar recent verschenen boek Waarom vrouwen minder verdienen: en wat we eraan kunnen doen.

Waarom bestaat de loonkloof nog steeds?

‘Blijkbaar is er bij werkgevers en in de politiek te weinig wil om dit onrecht aan te pakken. Voor mijn boek sprak ik onder meer met oud-politica Neelie Kroes, die zich al decennia inzet voor de vrouwenemancipatie. Oplossingen om de loonkloof te dichten, zoals gratis kinderopvang en langer ouderschapsverlof voor vaders, werden in de ..

