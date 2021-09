‘De periode naar mijn besluit toe om een zaaddonor te proberen, was een tijd van rouw’

Het is, als vrijgezelle dertiger, niet hoe Malou van der Starre haar leven vroeger had voorgesteld. Maar haar kinderwens is er niet minder om geworden. Welke opties zijn er dan? En hoe ga je daarmee om?

Hilversum

Ze houdt niet van het cliché van de ‘rammelende eierstokken’, zegt Malou van der Starre (35). Toch weet ze inmiddels dat zo’n cliché een kern van waarheid in zich draagt. ‘De liefde kan altijd nog komen’, zegt ze, ‘maar een kind niet. Natuurlijk heb ik gedacht: ik wacht af en kijk of er nog een fijne vriend op mijn pad komt. En als dat niet gebeurt, is het ook goed. Maar van die gedachten werd ik zó verdrietig. Ik heb gepraat met mensen die heel bewust geen kinderen willen. Ik kon hun argumenten begrijpen, maar niet voelen. Die kinderwens is iets existentieels voor mij. Ik wil het in ieder geval geprobeerd hebben.’ Van der Starre koos daarom tweeënhalf jaar geleden, via een fertiliteitskliniek, voor een Deense zaaddonor. Voorals..

