Noodopvang is langer nodig voor Afghanen, tot frustratie van de evacués

De doorstroom vanuit de noodopvanglocaties voor Afghanen in Nederland stokt. De afgelegen militaire kazerne bij Zoutkamp blijft waarschijnlijk nog maanden nodig, in plaats van de ‘weken’ die voorzien waren. Tot frustratie van de evacués, die hun dagen in ledigheid doorbrengen.

Den Haag

Circa vijfhonderd Afghanen verblijven nu ruim twee weken in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Noord-Groningse Lauwersmeergebied. Hoewel van begin af aan onduidelijk was hoelang de noodopvanglocatie nodig zou zijn, ging burgemeester Henk Jan Bolding van gemeente Het Hogeland aanvankelijk uit van ‘enkele weken’. Nu wordt in de opvanglocatie al gerekend op drie maanden, melden evacués aan de Volkskrant. Dit tot hun frustratie.

‘We zitten hier op een afgelegen plek in the middle of nowhere’, zegt Mosawer (20), die met zijn ouders en vier broertjes naar Nederland kwam en niet met zijn achternaam in de krant wil. ‘Ik ben een keer te voet naar Zoutkamp gegaan, maar dat is lopend twee uur heen en twee uur terug.’

geen onderwijs..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .