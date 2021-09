‘Meer oog in kerken voor schepping’

Amersfoort

‘Theologisch is er de laatste jaren veel in ontwikkeling’, vindt hij. ‘De Theologische Universiteit Kampen is vorige week gestart met de minor theologische ecologie, over het bewust omgaan met Gods schepping en het milieuvraagstuk. Theoloog Gijsbert van den Brink is bezig met onderzoek naar geloof en schepping.’

kustzone

Hij vindt het verheugend dat de Christelijke Gereformeerde Kerken voor het eerst een project dat natuurontwikkeling als primaire doelstelling heeft financieel steunen. In samenwerking met A Rocha is de keus dit jaar gevallen op het Dry Forest Project van A Rocha Peru, dat zich richt op het herstel van bossen in de savanne-achtige kustzone in Noord-Peru. Verder valt hem ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .