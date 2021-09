Het gaat de inspectie vooral om het pedagogisch klimaat. ‘En daar is nog wel wat te verbeteren’

De reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem en Zaltbommel is niet voor alle scholieren een veilige school, constateert de Onderwijsinspectie. Dat zou mede komen door ‘breed gedeelde’ reformatorische opvattingen over wat gewenst is en wat ‘zondig’. Staat de vrijheid van onderwijs op het spel?

Gorinchem

Het is een passage waar je zomaar overheen leest: in het rapport van de onderwijsinspectie over sociale veiligheid op de ‘Gomarus’ staat dat de school onvoldoende oog heeft voor de minderheid die de ‘breed gedragen opvattingen’ niet deelt over wat gewenst is, bijvoorbeeld over homoseksualiteit. Stelt de inspectie hiermee die opvattingen ter discussie? Wordt hiermee de vrijheid van onderwijs uitgehold?

Per 1 augustus verplicht de nieuwe wet burgerschapsvorming alle middelbare scholen om leerlingen kennis en respect bij te brengen voor verschillen in geslacht, godsdienst en seksuele gerichtheid. Scholen zijn alert op hoe de nieuwe Burgerschapswet zal uitpakken in de praktijk.

