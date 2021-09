Koning mag met subsidie Het Loo niet lang sluiten

Den Haag

De algemene regels voor dit soort subsidies gaan vanaf volgend jaar ook voor de vorst gelden. Demissionair minister van Landbouw Carola Schouten meldde dat woensdag aan de Tweede Kamer.

Voorwaarde voor de subsidie is dat de rentmeester, in dit geval koning Willem-Alexander, het natuurgebied bijna het hele jaar openstelt voor het publiek. Maar een groot deel van het park is van half september tot eind december dicht.

Juristen hebben in het verleden kritiek geuit op de uitzondering die voor de koning wordt gemaakt, en de Kamer eiste begin dit jaar opheldering.

Critici denken dat de koninklijke familie op wild jaagt in de periode dat het natuurgebied gesloten is. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, die in januari he..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .