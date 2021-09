Koning moet kroondomein Het Loo hele jaar open houden om 4,7 miljoen subsidie te behouden

Als koning Willem-Alexander verzekerd wil blijven van de huidige subsidie voor het Kroondomein Het Loo, dan zal het natuurgebied het gehele jaar open moeten blijven voor publiek. Dat is de strekking van een brief die demissionair minister Schouten van Landbouw woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Al jaren is er verzet van natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen tegen de jaarlijkse afsluiting van het gebied in de herfst. Het park is van 15 september tot 25 december gesloten. Het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie dan jaagt op wild. Vanaf 2022 gaan echter dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden.

Dat betekent dat het park het hele jaar geopend moet blijven voor publiek, tenzij de koning in de toekomst afziet van de 4,7 miljoen euro subsidie die hij elke vijf jaar krijgt voor het onderhoud. Als hij daarvoor opteert, mag hij zelf de openingstijden van het natuurpark op de Veluwe bepalen.

In de Tweede K..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .