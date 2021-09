CU wil dat Kamerleden die na verkiezingen bewindslieden worden verplicht met verlof moeten

Ministers en staatsecretarissen die na de verkiezingen in de Tweede Kamer worden gekozen, moeten als Kamerlid voortaan direct met verlof gaan. Hun plaats kan dan tijdelijk door een partijgenoot worden ingenomen, zodat de Kamer op sterkte blijft.

Don Ceder (CU) tijdens een commissiedebat over discriminatie en racisme.Â

Don Ceder, Kamerlid voor de ChristenUnie, komt woensdag met dit voorstel in een debat over Kamerleden die na de verkiezingen lid van het demissionaire kabinet zijn geworden. Dat draait om Dilan Yeşilgöz (VVD), Dennis Wiersma (VVD) en Steven van Weyenberg (D66) die als Kamerlid demissionair staatsecretaris werden. Toen daar ophef over ontstond, gaven zij eind augustus hun Kamerzetel alsnog op.

Door het toetreden van drie Kamerleden tot het demissionaire kabinet ontspon zich een discussie over de uitleg van de Kieswet en van de Grondwet. Beide verbieden de dubbelfunctie Kamerlid én lid van het kabinet. Maar de Grondwet geeft op deze regel een uitzondering: een minister of staatssecre..

