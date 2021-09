Jongere in instelling drinkt en rookt meer dan leeftijdsgenoot in regulier onderwijs

Jongeren die langere tijd in een instelling verblijven roken nog altijd aanzienlijk meer dan hun leeftijdsgenoten in het reguliere voortgezet onderwijs. Ook het drugsgebruik ligt er hoger.

Utrecht

Het grootste deel van de instellingen heeft weliswaar een beleid om middelengebruik tegen te gaan, maar dat is vaak verouderd en het naleven ervan verschilt per locatie of groep, met name als het beleid ruimte voor interpretatie laat.

Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Ruim 80 procent van de jongeren zegt uit verveling of vanwege stress weleens op het terrein van de instelling te roken. En 47 procent van de cannabisgebruikers zegt er drugs te gebruiken ‘om zich rustiger te voelen’.

bewust

Een grote meerderheid (80 procent) van de jongeren zegt zich bewust te zijn wat tabak of cannabis met de gezondheid doet. De coronapandemie heeft volgens het Trimbos-instituut met name effect ..

