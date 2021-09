‘Veiligheid lhbti’ers op Gomarus is onvoldoende’

De reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem heeft onvoldoende oog voor de veiligheid van lhbti-leerlingen en moet een verbeterplan opstellen. Dat staat in het rapport van de onderwijsinspectie. De rapportage mag ongewijzigd gepubliceerd worden, zo besloot de rechter dinsdag.

De inspectie toetst begin 2022 of de Gomarus aan de gestelde eisen voldoet.

Den Haag

Nadat acht homoseksuele oud-leerlingen van de Gomarus scholengemeenschap eind maart in NRC onder de kop ‘School duwt kinderen ongevraagd uit de kast’ vertelden over hun ervaringen, nodigde de school de onderwijsinspectie uit voor een onderzoek naar de veiligheidsbeleving. Later vroeg ook demissionair minister van Onderwijs Arie Slob daarom.

Het rapport zou eind juli worden gepubliceerd, maar de Gomarus spande een kort geding aan omdat de school vindt dat enkele oordelen te ver gaan. Bestuursvoorzitter Chris Flikweert: ‘De inspectie schrijft letterlijk niemand te hebben gesproken die zich onveilig voelt op de Gomarus, en toch trekken ze forse conclusies.’ Zo staat in het rapport dat de school wat betreft lesstof over sek..

