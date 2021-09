Merkel promoot eigen partij in mogelijk laatste speech Bondsdag

Berlijn

Ze spreekt van een mogelijke gematigde centrumregering onder leiding van haar partij, of een linkse coalitie die bereid is samen te werken met de uiterst linkse partij Die Linke. De partij van Merkel staat achter op haar huidige coalitiepartner, de sociaaldemocratische SPD, in de huidige peilingen en Merkel doet haar best om te zorgen dat kiezers alsnog voor haar conservatieve partij CDU/CSU stemmen.

Merkel prees een mogelijke regering onder haar opvolger binnen haar partij CDU/CSU, Armin Laschet, aan als ‘een regering die ons land de toekomst in leidt met gematigdheid’. In de aanloop naar de verkiezingen is de positie van het conservatieve blok CDU/CSU van Merkel verslechterd ten opzichte van de centrumlinkse SPD van Olaf Scholz. ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .