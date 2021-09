Onderwijsinspectie mag rapport over Gomarus publiceren

Het inspectierapport over de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem mag ongewijzigd gepubliceerd worden, besloot de voorzieningenrechter in Den Haag dinsdag. Daarin staat dat de school onvoldoende zorgdraagt voor de veiligheid van leerlingen met LHBTI-geaardheid.

2021-09-06 09:21:18 GORINCHEM - Exterieur van de reformatorische school Gomarus in Gorinchem. De school kwam in het nieuws door het bericht dat leerlingen er zouden worden gedwongen hun homoseksualiteit aan hun ouders bekend te maken. ANP ARIE KIEVIT (beeld anp / Arie Kievit)

Den Haag

Nadat acht homoseksuele oud-leerlingen van de Gomarus eind maart in NRC vertelden over hun ervaringen, stelde de onderwijsinspectie een onderzoek in naar de sociale veiligheid van LHBTI-leerlingen op de reformatorische school. Het rapport zou eind juli worden gepubliceerd, maar Gomarus spande een kort geding aan omdat ‘enkele passages’ naar het oordeel van de school ‘niet te rijmen zijn met de feitelijke bevindingen, en de regelgeving’. Die gedeelten gaan onder meer over de lesstof over seksuele diversiteit. De rechter oordeelde dinsdag dat de inhoud van het rapport niet onrechtmatig is en dat die dus onverkort gepubliceerd mag worden.

Volgens de rechter heeft de Gomarus ondanks de in de media beschreven ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .