‘Ik roep: pap, waar ben je?’

Schiphol

Het is half elf als Ria van der Steen maandagochtend het woord krijgt in zittingszaal D van de rechtbank op Schiphol. Ze spreekt een zin uit in het Russisch, ontleend aan het boek De Goelag Archipel van schrijver Aleksandr Solzjenitsyn: ‘Ze liegen, ze weten dat ze liegen, en ze weten dat wij weten dat ze liegen.’

Ria van der Steen is de eerste nabestaande in het MH17-proces die gebruikmaakt van het spreekrecht. Met het citaat richt ze zich tot Russische machthebbers die het proces volgen, benadrukt ze. ‘Liegen is een herkenbare tactiek in het kat-en-muisspel waarin wij allen zoeken naar de waarheid. Zo wil ik hun laten weten dat ik weet waar de verantwoordelijkheid ligt.’ Maandag begon een reeks van tien zittingsdagen, verspreid o..

