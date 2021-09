Op andermans bank, of op straat

De woningnood onder studenten is hoog, vooral voor degenen die vanuit het buitenland hier komen studeren. Een aantal dreigt noodgedwongen op straat te moeten leven. ‘Buitenlandse studenten krijgen nu de rekening gepresenteerd van jarenlang falend woonbeleid.’

Groningen

Eigenlijk heeft zijn vriendin het liever niet. Binnenkort wil ze intrekken bij Dennis Molema (26), die net een sociale huurwoning in het centrum van Groningen heeft gekregen waarvoor hij vijf jaar op een wachtlijst stond. En nu is daar alvast een derde huisgenoot. Op een luchtbed in de werkkamer, tussen het gereedschap, de kabels en dozen, slaapt Mehedi Hasan Juel (24) uit Sylhet, Bangladesh.

Volgende week begint hij aan de studie marketing aan de Hanzehogeschool, maar een dak boven zijn hoofd had hij nog niet. Gelukkig was daar Dennis, volgens Mehedi ‘de aardigste persoon die ik ooit heb ontmoet’. Molema, docent technische kunst: ‘Ik doe dit niet uit liefdadigheid, maar omdat Mehedi anders op straat terechtkomt.’

